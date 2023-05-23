Превью шутера Exoprimal с динозаврами называют его «странным»

В сети появились превью нового командного экшена Capcom под названием Exoprimal, где бойцы будущего сражаются против динозавров и друг друга.

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Целый ряд рецензентов называет шутер «экспериментальным» и даже «странным». По мнению издания PC Gamer, игра будто бы вышла из эпохи Capcom начала 2000-х, когда компания пробовала внедрить в свои новинки различные необычные идеи.

Одной из основных странностей называют накрученную концепцию, когда игрокам нужно не просто выступить против древних ящеров, а ещё и пройти сквозь портал между мирами и сразиться со своими альтернативными версиями в формате «Голодных игр».

Сюжету уделяют не особо много внимания, поэтому катсцены здесь включены в паузы между матчами — хотя некоторым СМИ понравились идеи местной истории. Большую часть времени в самих битвах всё таки нужно разбираться с динозаврами, а столкновение со второй командой участников происходит в последней трети сражения.

При этом у игроков будет возможность выбрать между форматом PvP и PvE для финальных миссий в потасовке с динозаврами. Если выбрать последнее, то потребуется выполнять задание на скорость.

А вот система прогресса Exoprimal будет знакома пользователям любой условно-бесплатной игры — здесь есть как боевой пропуск, так и платная косметика.

Но в остальном у прессы осталось довольно положительное впечатление от новинки. Многие отмечают, что завязка игры удивляет, но безумная смесь местных идей получилась увлекательной и необычной — хотя и несколько хаотичной. Ближайшим аналогом назвали Earth Defence Force, но если бы туда «добавили велоцирапторов».