Новый сезон Conan Exiles получил название Age of War

Эпоха Age of Sorcery миновала, и создатели Conan Exiles объявили о скором старте нового сезона. Он будет называться Age of War и в игре он стартует 22 июня.

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В новом сезоне планируется три крупных обновления, и они будут посвящены полномасштабному военному вторжению в земли изгнанников. Для каждого из них приготовят новый боевой пропуск с массой косметических предметов.

Разработчики уже представили свои планы. В первой главе нас ждут хранилища клана и клановые эмблемы, а также новшества в боевой системе и оружии. Вторая глава принесёт набор наёмников и улучшения вражеского ИИ. А кульминацией станет третья глава с PvE-рейдом, в котором игроки дадут отпор стигийскому вторжению.