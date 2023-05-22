Автор утечки «Смуты» показал эксклюзивный геймплей и карту игры

В этом месяце в сеть попали кадры игрового процесса «Смуты» от российских разработчиков. Сергей Федорцев, автор утечки, утверждает, что обнаружил рабочую версию на купленном с рук ноутбуке. В этот раз он поделился с редакцией «Игромании» свежим роликом и подробностями об игре.

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В видео игрок посещает деревню, разговаривает с персонажами и отправляется в первую квестовую деревню, по пути сражаясь с группой врагов. В деревне начинаются проблемы со скриптами диалогов, которые со временем лишь усугубляются.

По мнению автора утечки, в общей сумме готово 2 часа игрового процесса, включая побочные квесты и прослушивание диалогов. После одного из заданий скрипт блокирует дальнейшее прохождение, а движок Unreal Engine 5.1 на данный момент не позволил внести изменения и пройти дальше.

Также автор утечки смог отыскать в файлах игры часть карты открытого мира. На ней с высоты птичьего полёта можно увидеть несколько деревень. Лагерь Кирши можно заметить и в видео, где игрок показал местность и поговорил с NPC.

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