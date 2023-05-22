Как делать банни-хоп в Counter-Strike: Global Offensive — инструкция

Банни-хоппинг — один из самых старых трюков в шутерах от первого лица. Впервые он появился еще в оригинальной Quake, однако некоторые игры до сих пор предусматривают возможность банни-хопа, в том числе и Counter-Strike: Global Offensive. Кратко рассказываем, как научиться правильно прыгать.

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Прыжки на месте

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Банни-хоппинг целиком опирается на тайминг и тренировки. Чтобы овладеть этой техникой и надежно пользоваться ей, сначала нужно научиться правильно прыгать — так вырабатывается привычка. Для банни-хоппинга нужно совершать последовательные прыжки, причем каждый следующий прыжок после первого должен приходиться на первый же фрейм после приземления. Да, со стороны это объяснение может показаться запутанным, но вы поймете, о чем речь.

Для практики прыжков на месте подойдет пустой сервер. Зайдите на него (или создайте собственный) и прыгайте на месте, чтобы более-менее понять правильный тайминг. После первого прыжка вам нужно сделать следующий прямо перед тем, как ноги модели персонажа коснутся земли — это и есть банни-хоп. Он происходит так быстро, что характерный звук прыжка не проигрывается. Повторяйте процесс до тех пор, пока не сможете выполнить несколько банни-хопов подряд без ошибок.

Рекомендуем переназначить клавишу прыжка с «Пробела» на колесико мыши вверх или вниз — это значительно облегчит тренировки.

Банни-хоп в движении

Освоив базовый банни-хоп можете переходить на следующий уровень. Возьмите в руки нож и бегите вперед, пока не разовьете максимальную скорость (250 единиц). Разогнавшись, прыгните и тут же отпустите клавишу движения вперед; после этого используйте клавиши стрейфа влево и вправо, повторяя прыжки.

Откройте консоль и введите команду cl_showpos 1 — она показывает информацию о позиции игрока и, помимо прочего, скорости передвижения. Информация поможет вам понять, когда вы набрали нужную для банни-хоппинга скорость.