Журналисты похвалили боёвку Final Fantasy 16 и поделились новым геймплеем в превью

Журналисты поделились превью Final Fantasy XVI, выходящей 22 июня на PlayStation 5. В свежих роликах появилось много новых кадров игрового процесса, а также подробности о различных механиках, которые становятся доступны в первые 4 часа прохождения.

© Игромания.ру

В Eurogamer похвалили впечатляющее кинематографическое повествование, которое может посоревноваться с полноценным фильмом. Автору очень понравилась химия в отношениях между персонажами, а также баланс юмора в мрачном мире игры. Отмечены проработанные лицевые анимации и мелкие детали: складки на лбу, блеск катящейся по щеке слезы, хруст яблока и подобные моменты. Не понравилось журналисту то, что в представленной демонстрации не хватает ролевых элементов и прокачки. Судя по всему, начало игры будет линейным и насыщенным событиями.

Автор IGN посчитал, что боевая система стала очень современной и не имеет элементов из старых игр, но зато является увлекательной и динамичной. К отрицательным сторонам отнесли то, что стремительный игровой процесс быстро сменяется длинными роликами. Критику очень понравилась возможность поставить сцену на паузу и ознакомиться с биографиями представленных в ней героев. В итоге журналист пришёл к мнению, что если темп перестанет сбиваться, то игроков ждут долгие часы увлекательного игрового процесса.

Журналист GameSpot считает, что Final Fantasy XVI больше всего в серии отклоняется от корней, но он полностью доверяет видению разработчиков. Движения Клайва напоминают таковые у Данте из Devil May Cry, а отсутствие переключения между персонажами заменилось разнообразными Эйконами. Сражения с боссами игрок назвал сложной задачей, которая требует определённой сноровки, но, в целом, боевая система ограничена нажатием нескольких кнопок и использованием дальнобойной магии во время восстановления Эйконов.