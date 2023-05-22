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Electronic Arts абсолютно уверена в успехе EA Sports FC 24 — будущей замене серии FIFA

Вице-президент EA Sports Дэвид Джексон дал небольшое интервью изданию The Mirror. В нём топ-менеджер поделился своими впечатлениями от EA Sports FC 24 — нового футбольном симулятора, который придёт на смену серии FIFA.

Electronic Arts абсолютно уверена в замене серии FIFA
© Чемпионат.com

Как заявил Джексон, разработчики абсолютно уверены в успехе большого ребрендинга серии. Топ-менеджер в очередной раз напомнил, что в Electronic Arts довольны долгим и плодотворным сотрудничеством с ФИФА, однако их пути в итоге разошлись. Джексон отметил, что вместе с новым названием игроки также получат некий «захватывающий опыт, который был бы невозможен в сотрудничестве с Международной федерацией футбола».

Все детали будущего футбольного симулятора EA Sports FC мы узнаем в июле на отдельной презентации Electronic Arts. Выход футбольного симулятора запланирован на первую половину осени.

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