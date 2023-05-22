Electronic Arts абсолютно уверена в замене серии FIFA

Как заявил Джексон, разработчики абсолютно уверены в успехе большого ребрендинга серии. Топ-менеджер в очередной раз напомнил, что в Electronic Arts довольны долгим и плодотворным сотрудничеством с ФИФА, однако их пути в итоге разошлись. Джексон отметил, что вместе с новым названием игроки также получат некий «захватывающий опыт, который был бы невозможен в сотрудничестве с Международной федерацией футбола».