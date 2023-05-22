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На PlayStation Showcase могут показать новую игру авторов God of War

Инсайдер Okami Games предположил, что в рамках PlayStation Showcase могут представить новую игру авторов God of War.

На PlayStation Showcase могут показать новую игру авторов God of War
© Игромания.ру

Речь идёт о научно-фантастическом или фэнтези проекте, которым занимается геймдизайнер Кори Барлог и его команда из Sony Santa Monica. Ранее автор отмечал, что работа над текущей игрой студии идёт далеко не первый год.

Santa Monica уже занималась новинкой в похожем сеттинге, которую отменили в 2014 году — инсайдер предположил, что авторы могли вернуться к идее этого проекта после работы над God of War (2018). Деталей об отменной игре было мало, хотя в 2017 году появилось несколько концепт-артов.

На фантастическую природу грядущего творения намекал и сам Барлог, который в 2019 году передал «бразды правления» God of War: Ragnarok Эрику Уильямсу. Тогда автор завершил своё обращение фразой «Конец связи» (End Transmission).

А с 2021 года (если не раньше) в студию начали нанимать специалистов для работы над некой безымянной игрой.

Не факт, что творение действительно покажут на PlayStation Showcase, но ждать подтверждения (или опровержения) этой информации осталось недолго — мероприятие стартует 24 мая в 23:00 МСК.

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