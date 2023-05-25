Лучшие экшен-игры для Android: топ-5 выбора

Жанр экшен-игр прошел долгий путь от аркадных автоматов до современных консолей, и мобильные игры — не исключение. Мы собрали подборку из пяти отличных экшенов для Android.

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Gunfire Reborn

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Gunfire Reborn понравится поклонникам серии Borderlands. Это динамичный шутер от первого лица, где игроку предстоит уничтожать полчища противников, прокачивать персонажа и собирать процедурно генерируемое оружие со случайными характеристиками. Каждый герой обладает собственными способностями, и подбирать арсенал под их навыки — важная часть геймплея. Кроме того, Gunfire Reborn поддерживает кооперативный режим.

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Pascal’s Wager

Pascal’s Wager — самое близкая к Dark Souls игра, выходившая на мобильных платформах. Разработчики нисколько не скрывают, что проект сильно вдохновлен творчеством FromSoftware: это заметно и по мрачному, выцветшему миру, и по истории о погибшем королевстве, и, конечно же, по механикам. Если вам нравятся неторопливые бои, где акцент ставится на менеджмент выносливости и правильные тайминги, то Pascal’s Wager — самое оно.

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Bullet Hell Monday

Bullet Hell Monday — серия старомодных shoot-em-up игр в традициях японской классики жанра. Сотни пуль на экране, яркие спецэффекты, высокая сложность, динамика, раж и адреналин. Те, кто давно хотел бросить себе вызов, найдут множество уровней и дополнительных испытаний: Bullet Hell Monday действительно непросто пройти.

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Downwell

Android-порт не самой новой, но весьма любопытной roguelite-аркады. В Downwell безымянный герой пытается спуститься на дно темного колодца, полного злобных монстров, но он не беззащитен. Реактивные ботинки служат не только инструментом для прыжков, но и главным оружием игрока — ему предстоит балансировать между платформингом и уничтожением противников, тщательно следя за боезапасом.

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Ronin: The Last Samurai

Подарок поклонникам самурайских экшенов. Ronin: The Last Samurai не нуждается в пояснениях: это стильная история ронина, который потерял честь и вынужден скитаться по Японии, чтобы выжить. Игра отличается стилизацией под акварельную картину и акцентом на парировании — для того, чтобы выйти победителем из множества сражений, вам понадобится хорошая реакция.