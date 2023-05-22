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В сеть утекли скриншоты текущей версии Skull and Bones

Пользователь Reddit под ником Desperate_Shock9830 представил несколько новых скриншотов пиратского приключения Skull and Bones.

В сеть утекли скриншоты текущей версии Skull and Bones
© Игромания.ру

Автор отметил, что изображения взяты из текущей версии игры — судя по всему, пару месяцев назад проходил очередной тест, который и стал поводом для «слива». Заодно источник пользователя отметил, что дела у новинки всё ещё обстоят не лучшим образом, а релиз в этом году выглядит сомнительно.

Более того, игрок вообще считает, что Skull and Bones могут просто отменить, хотя на данный момент это лишь теория. Впрочем, в успешном выходе игры сомневается и инсайдер Том Хендерсон, который прокомментировал информацию. В прошлом он упоминал, что приключение не вызывает уверенности и у тестеров.

Сама Skull and Bones пережила уже шесть переносов, а релиз её ожидается до апреля 2024 года. При этом глава Ubisoft Ив Гиймо якобы доволен прогрессом проекта — но это же он говорил и ранее.

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