В сеть утекли скриншоты текущей версии Skull and Bones

Пользователь Reddit под ником Desperate_Shock9830 представил несколько новых скриншотов пиратского приключения Skull and Bones.

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Автор отметил, что изображения взяты из текущей версии игры — судя по всему, пару месяцев назад проходил очередной тест, который и стал поводом для «слива». Заодно источник пользователя отметил, что дела у новинки всё ещё обстоят не лучшим образом, а релиз в этом году выглядит сомнительно.

Более того, игрок вообще считает, что Skull and Bones могут просто отменить, хотя на данный момент это лишь теория. Впрочем, в успешном выходе игры сомневается и инсайдер Том Хендерсон, который прокомментировал информацию. В прошлом он упоминал, что приключение не вызывает уверенности и у тестеров.

Сама Skull and Bones пережила уже шесть переносов, а релиз её ожидается до апреля 2024 года. При этом глава Ubisoft Ив Гиймо якобы доволен прогрессом проекта — но это же он говорил и ранее.

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