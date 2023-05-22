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Основа The Legend of Zelda Tears of the Kingdom была готова ещё в марте 2022 года

Геймдиректор The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Эйдзи Аонума в интервью изданию The Washington Post рассказал о процессе создания игры.

Основа The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom была готова ещё в марте 2022 года
© Игромания.ру

Как оказалось, игра уже фактически была готова к марту 2022 года, а перенос новинки был обусловлен тем, что авторы хотели соответствовать высоким стандартам Nintendo — и заодно желали убедиться, что все системы проекта (к примеру, физика) работают по задуманной схеме.

Ранее создателей смутило и отсутствие большого интереса аудитории в отношении февральского трейлера игры. Поэтому компания решила выпустить специальный ролик, где Аонума объяснял основные принципы работы новой «Зельды». Судя по всему, это помогло решить данную проблему.

Заодно Аонума рассказал, что создание новой игры далось ему тяжелее, чем работа над Breath of the Wild до этого. Сказался как возраст, так и усталость — за последние два года он прошёл своё творение уже раз 20, чтобы выявить все недостатки.

Но зато автор рассчитывает, что творческий подход к решению задач, к которому подталкивает игра, вдохновит игроков и в реальной жизни. Подобный исход вполне возможен, учитывая итоговую популярность Tears of the Kingdom — продажи за первые три дня с релиза перевалили за 10 млн копий.

Ранее для игры вышел патч, который исправил непроходимое задание, а один из фанатов попытался добавить новинке камеру от первого лица с помощью мода.

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