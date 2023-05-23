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Mundfish изучает игру Atomic Survivors в Steam — она подозрительно похожа на Atomic Heart

16 мая в Steam состоялся релиз Atomic Survivors — арена-экшена в духе Vampire Survivors. Пользователи сразу же обратили внимание на главного героя, который подозрительно напоминает пионера из Atomic Heart. На возможную связь с игрой от Mundfish также указывает похожее название, будто бы взятое из других игр.

Mundfish изучает игру Atomic Survivors в Steam — она подозрительно похожа на Atomic Heart
© Чемпионат.com

В официальной группе Atomic Heart пользователи обратились к авторам игры с вопросом о существовании проекта. Разработчики из Mundfish подтвердили, что уже изучают продукт, и поблагодарили за бдительность.

Скриншот

Здравствуйте! Информация по данному продукту уже изучается разработчиками. Благодарим за бдительность.

Судя по всему, авторы изучают игру на плагиат. Если Mundfish решит, что проект нарушает права на интеллектуальную собственность, то Atomic Survivors наверняка скоро удалят из Steam.

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