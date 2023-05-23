Mundfish изучает игру Atomic Survivors в Steam — она подозрительно похожа на Atomic Heart

16 мая в Steam состоялся релиз Atomic Survivors — арена-экшена в духе Vampire Survivors. Пользователи сразу же обратили внимание на главного героя, который подозрительно напоминает пионера из Atomic Heart. На возможную связь с игрой от Mundfish также указывает похожее название, будто бы взятое из других игр.

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В официальной группе Atomic Heart пользователи обратились к авторам игры с вопросом о существовании проекта. Разработчики из Mundfish подтвердили, что уже изучают продукт, и поблагодарили за бдительность.

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Здравствуйте! Информация по данному продукту уже изучается разработчиками. Благодарим за бдительность.