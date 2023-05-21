Главный актёр озвучки Alan Wake 2 назвал возможное окно релиза игры

Актёр Мэттью Порретта, подаривший голос Алану Уэйку в одноимённой серии видеоигр, рассказал в подкасте Monsters, Madness and Magic о возможном окне релиза Alan Wake 2.

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По его словам, игра может выйти в октябре — по крайней мере, он слышал такую информацию. Что касается года, то сама Remedy, напомним, обещала релиз игры в этом году.

Кроме того, Порретта уверен, что скоро Remedy покажет свежий трейлер Alan Wake 2. Актёр не может раскрывать подробностей из-за NDA, но он отметил, что игра получилась очень хорошей и страшной.