В Steam вышел бесплатный онлайн-шутер про спецагентов

В Steam вышел мультиплеерный шутер Veiled Experts, посвященный динамичным сражениями между спецагентами. Он доступен бесплатно, но речь идет о версии раннего доступа, поэтому не все механики могут работать стабильно.

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Разработчики предлагают игрокам массу перестрелок, бесконечное веселье и идеальный баланс. Геймплей подразумевает постоянное движение: нужно ползать, карабкаться по стенам и перекатываться. У каждого агента будут свои уникальные способности, а карты напичканы разрушаемыми объектами, что придаст боям эффекта внезапности и реиграбельности. Все карты заполнены разрушаемыми предметами.