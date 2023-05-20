$79.91-0.1386.28-0.22

В Steam вышел бесплатный онлайн-шутер про спецагентов

В Steam вышел мультиплеерный шутер Veiled Experts, посвященный динамичным сражениями между спецагентами. Он доступен бесплатно, но речь идет о версии раннего доступа, поэтому не все механики могут работать стабильно.

В Steam вышел бесплатный онлайн-шутер про спецагентов
© cq.ru

Разработчики предлагают игрокам массу перестрелок, бесконечное веселье и идеальный баланс. Геймплей подразумевает постоянное движение: нужно ползать, карабкаться по стенам и перекатываться. У каждого агента будут свои уникальные способности, а карты напичканы разрушаемыми объектами, что придаст боям эффекта внезапности и реиграбельности. Все карты заполнены разрушаемыми предметами.

Сдетонировавшая бомба уничтожает здания и топит корабли, любую преграду можно снести и освободить себе путь, а от врагов в засаде легко избавиться, подорвав ближайший транспорт. Работайте с командой, чтобы адаптироваться к любой ситуации на поле боя, а тактическое снаряжение поспособствует созданию уникальной стратегии. из описания в Steam Полная версия Veiled Experts должна выйти до конца 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий