В Steam вышел бесплатный онлайн-шутер про спецагентов
В Steam вышел мультиплеерный шутер Veiled Experts, посвященный динамичным сражениями между спецагентами. Он доступен бесплатно, но речь идет о версии раннего доступа, поэтому не все механики могут работать стабильно.
Разработчики предлагают игрокам массу перестрелок, бесконечное веселье и идеальный баланс. Геймплей подразумевает постоянное движение: нужно ползать, карабкаться по стенам и перекатываться. У каждого агента будут свои уникальные способности, а карты напичканы разрушаемыми объектами, что придаст боям эффекта внезапности и реиграбельности. Все карты заполнены разрушаемыми предметами.
Сдетонировавшая бомба уничтожает здания и топит корабли, любую преграду можно снести и освободить себе путь, а от врагов в засаде легко избавиться, подорвав ближайший транспорт. Работайте с командой, чтобы адаптироваться к любой ситуации на поле боя, а тактическое снаряжение поспособствует созданию уникальной стратегии. из описания в Steam Полная версия Veiled Experts должна выйти до конца 2023 года.