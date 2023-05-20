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Утёк первый геймплей Assassin’s Creed Mirage — герой умеет бегать

В Сеть утекло целых две секунды игрового процесса грядущего приключения Assassin's Creed Mirage. В видео главный герой просто бежит. Судя по ролику, авторы стараются сделать качественную с технической точки зрения игру — видно, что анимация одежды при беге протагониста развевается максимально реалистично.

Утёк первый геймплей Assassin’s Creed Mirage
© Чемпионат.com

Игровой процесс Assassin's Creed Mirage

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Блогер и инсайдер j0nathany недавно выпустил видео, в котором поделился рядом подробностей о предстоящей видеоигре Assassin's Creed Mirage.

Он подтвердил ранее ходившие слухи о том, что изначально Ubisoft рассматривала проект как дополнение к Assassin's Creed Valhalla, но в процессе решила выпустить его как отдельную игру.

Assassin's Creed Mirage выйдет на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox Series в 2023 году.

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