Вышел хоррор The Outlast Trials в Steam
В Steam состоялся релиз одной из самых ожидаемых игр последних лет — хоррора The Outlast Trials. Игра доступна в России и вышла в Steam в раннем доступе. Уже сейчас игру можно купить за 1100 рублей перейдя на ее страницу в Steam.
В раннем доступе игроки могут полностью пройти игру и ознакомиться со всеми основными функциями. В будущем разработчики выпустят множество обновлений, новый контент, исправят некоторые ошибки и добавят в игру новых врагов, перки и испытания.
Сюжет новой части разворачивается во время холодной войны, когда американская корпорация Murkoff вербует заключенных для испытания в секретном эксперименте над контролем сознания. Главными героями являются заключенные, которые должны пройти все испытания, чтобы их вернули в нормальное общество. В игре есть одиночный режим и кооператив до 4 человек.