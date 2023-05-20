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Вышел хоррор The Outlast Trials в Steam

В Steam состоялся релиз одной из самых ожидаемых игр последних лет — хоррора The Outlast Trials. Игра доступна в России и вышла в Steam в раннем доступе. Уже сейчас игру можно купить за 1100 рублей перейдя на ее страницу в Steam.

Вышел хоррор The Outlast Trials в Steam
© Droidnews

В раннем доступе игроки могут полностью пройти игру и ознакомиться со всеми основными функциями. В будущем разработчики выпустят множество обновлений, новый контент, исправят некоторые ошибки и добавят в игру новых врагов, перки и испытания.

Сюжет новой части разворачивается во время холодной войны, когда американская корпорация Murkoff вербует заключенных для испытания в секретном эксперименте над контролем сознания. Главными героями являются заключенные, которые должны пройти все испытания, чтобы их вернули в нормальное общество. В игре есть одиночный режим и кооператив до 4 человек.

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