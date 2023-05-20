Вышел хоррор The Outlast Trials в Steam

В Steam состоялся релиз одной из самых ожидаемых игр последних лет — хоррора The Outlast Trials. Игра доступна в России и вышла в Steam в раннем доступе. Уже сейчас игру можно купить за 1100 рублей перейдя на ее страницу в Steam.

В раннем доступе игроки могут полностью пройти игру и ознакомиться со всеми основными функциями. В будущем разработчики выпустят множество обновлений, новый контент, исправят некоторые ошибки и добавят в игру новых врагов, перки и испытания.