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Steam и Epic Games Store открыли предзаказ на игру Mortal Kombat 1

Игра Mortal Kombat 1 стала доступна для предзаказа на онлайн-платформах Steam и Epic Games Store.

Steam и Epic Games Store открыли предзаказ на игру Mortal Kombat 1
© Mortal Kombat/YouTube

19 мая на сайтах данных сервисов появилась возможность оформить предварительную покупку. Полноценный релиз состоится 19 сентября. Отмечается, в Mortal Kombat 1 будет представлена новая боевая система, игровые режимы и фаталити. Стоимость игры - €70.

Кроме того, у владельцев PS5 и Xbox Series есть возможность заказать коллекционное издание со статуэткой Лю Канга и набором открыток. Также Epic Games Store опубликовал системные требования для игры: 8 Гб оперативной памяти, хранилище на 100 Гб, 64-разрядный процессор и DirectX версии 12.

Ранее сообщалось, что The Elder Scrolls 6 и новая Zelda стали самыми ожидаемыми играми у российских геймеров.

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