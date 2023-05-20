Steam и Epic Games Store открыли предзаказ на игру Mortal Kombat 1

19 мая на сайтах данных сервисов появилась возможность оформить предварительную покупку. Полноценный релиз состоится 19 сентября. Отмечается, в Mortal Kombat 1 будет представлена новая боевая система, игровые режимы и фаталити. Стоимость игры - €70.

Кроме того, у владельцев PS5 и Xbox Series есть возможность заказать коллекционное издание со статуэткой Лю Канга и набором открыток. Также Epic Games Store опубликовал системные требования для игры: 8 Гб оперативной памяти, хранилище на 100 Гб, 64-разрядный процессор и DirectX версии 12.