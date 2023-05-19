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Необычный гоночный симулятор Driftwood выйдет в ранний доступ 1 июня

Молодая независимая студия Stoked Sloth Interactive, состоящая из одного художника и одного программиста, объявила дату премьеры своей дебютной игры. Исследовательское гоночное приключение Driftwood выходит в ранний доступ Steam 1 июня.

Стала известна дата выхода гоночного симулятора Driftwood
© Игромания.ру

В Driftwood наш главный герой — ленивец Эдди, который катается на лонгборде. У ленивца — отличные аэродинамические свойства, и он может набрать огромную скорость, спускаясь по трассе с горы. Главное — удачно вписаться в повороты.

Набирая очки за прохождение испытаний, мы сможем разблокировать новые доски, колёса для них и костюмы для ленивца. Пока что нам не обещают ни сюжетной кампании, ни открытого мира, ни трюков в фристайл-стиле. Но в игре будут красивые пейзажи и плавный игровой процесс.

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