$79.91-0.1386.28-0.22

Анонсирующий трейлер Mortal Kombat 1 собрал более 8 млн просмотров всего за сутки

18 мая WB Games и NetherRealm Mortal Kombat 1 — очередной перезапуск файтинга. Игра выйдет уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch, но покупатели премиального издания смогут начать игру на 5 дней раньше, 14 сентября.

Анонсирующий трейлер Mortal Kombat 1 собрал более 8 млн просмотров всего за сутки
© Чемпионат.com

Вместе с анонсом разработчики выпустили зрелищный трейлер игры, в котором показали поединки основных героев саги. Всего за 24 часа анонсирующий ролик проекта посмотрели более 8 млн раз. Больше всего просмотров на официальном канале Mortal Kombat — около 2,8 млн. На втором месте трейлер на канале IGN — около 2,4 млн просмотров.

Судя по всему, аудитория с большим нетерпением ждёт выхода новой части культовой серии. Предзаказы игры должны открыть уже сегодня вечером — по первым чартам Steam можно будет судить об ажиотаже вокруг проекта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий