Анонсирующий трейлер Mortal Kombat 1 собрал более 8 млн просмотров всего за сутки

18 мая WB Games и NetherRealm Mortal Kombat 1 — очередной перезапуск файтинга. Игра выйдет уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch, но покупатели премиального издания смогут начать игру на 5 дней раньше, 14 сентября.

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Вместе с анонсом разработчики выпустили зрелищный трейлер игры, в котором показали поединки основных героев саги. Всего за 24 часа анонсирующий ролик проекта посмотрели более 8 млн раз. Больше всего просмотров на официальном канале Mortal Kombat — около 2,8 млн. На втором месте трейлер на канале IGN — около 2,4 млн просмотров.