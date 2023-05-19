Американские рэперы выпустили клип, полностью снятый в GTA 5

Американские рэперы Anderson Paak и Knxwledge удивили своих поклонников новым видео на свою музыку — клип был полностью снят в игре GTA 5.

© Cq.ru

Это стало возможным, так как 3D-модель артиста Anderson Paak уже была добавлена в игру после обновления The Contract для GTA Online.

Идея для такого музыкального видео, вероятно, не самая оригинальная, но ее реализация точно достойна похвалы. В ролике звучит соул-музыка 80-х с перегруженными гитарами и разносторонним вокалом исполнителей.