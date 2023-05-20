Как легко получать примогемы (камни истока) в 2023 году в Genshin Impact

Камни истока (или примогемы) — самый желанный ресурс в Genshin Impact, ведь именно они помогают получать новых персонажей и ценные предметы. Если вы испытываете острый дефицит примогемов, то подсказываем, что нужно сделать, чтобы заработать как можно больше.

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Ежедневные задания

Видео дня

Поручения открываются не сразу: сначала вам придется пройти некоторое количество заданий Архонта. Однако в будущем, по мере прохождения сюжета, именно они станут вашим основным источником камней истока. Поручения обновляются каждые сутки — всегда старайтесь проходить их в первую очередь. После того, как вы завершите все поручения, не забудьте посетить Гильдию искателей приключений, чтобы забрать свою награду.

Задания мира

Задания мира встречаются буквально повсюду и их очень много, однако наградой за них не всегда становятся камни истока. Тем не менее, не игнорируйте побочные квесты: даже если изначально примогемы не входят в список наград, некоторые задания мира образуют цепочки, и в конце вы наверняка получите нечто ценное.

Встречи

Встречи — это небольшие сегменты, похожие на маленькие визуальные новеллы, где можно пообщаться с тем или иным персонажем и узнать о нем чуть больше. Они открываются постепенно, но для доступа к встречам требуются ключи легенд: они выпадают за каждые 8 выполненных поручений по достижению 26 ранга приключений. Обязательно проходите встречи, когда они открываются. Некоторые дают доступ к новым локациям, тогда как другие разблокируют битвы с опциональными боссами.

Открытый мир

Поиск сокровищ в открытом мире — это одновременно самый простой и самый нудный способ заработка камней истоков. Однако он рабочий и вполне эффективный. Изучайте открытый мир, открывайте сундуки, активируйте статуи Архонтов. Наиболее прибыльными будут усыпальницы, однако для их открытия нужны ключи, которые доступны в ограниченном количестве. Кроме того, количество примогемов, получаемых за сундуки, зависит от региона — чем дальше вы по сюжету, тем лучше.

События

В Genshin Impact регулярно проходят ограниченные события, которые предлагают собственные ветки заданий. Как правило, ничего сложно они не подразумевают: найти тот или иной предмет, сфотографировать какой-либо объект, пройти сражение и так далее. События не сильно перетягивают на себя внимание, поэтому в них можно участвовать, не слишком отвлекаясь от фарма или прохождения сюжета.

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