NVIDIA остановила производство RTX 4070 из-за низкого спроса

Как сообщает китайское издание IT Home, в NVIDIA недовольны низким спросом на видеокарту GeForce RTX 4070. Сперва в компании решили остановить полноценное производство чипов до середины мая, однако теперь речь идёт уже об июне.

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Как отмечают источники IT Home, в ближайшие недели NVIDIA планирует продать скопившиеся на складах RTX 4070, чтобы вернуть интерес покупателей к новинке. Корпорация готова пойти в том числе на первые большие скидки на видеокарту, чтобы продать достаточное количество RTX 4070 к будущему релизу RTX 4060 Ti.