Первые подробности о Mortal Kombat 1: что известно о новой игре серии

Слухи о возвращении Mortal Kombat подтвердились: студия NetherRealm официально представила следующую игру серии — она получила название Mortal Kombat 1.

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Согласно разработчикам, Mortal Kombat 1 — это одновременно и продолжение, и перезагрузка серии, однако последний факт затрагивает в основном таймлайн франшизы. В финале Mortal Kombat 11, который развернулся в дополнении Aftermath, Лю Кан победил могущественного колдуна Шан Цзуна и начал «новую эру», создав новую временную линию. Судя по всему, именно в ней и пройдут события Mortal Kombat 1.

Пока что об игре известно немногое. В премьерном трейлере появился ряд культовых персонажей серии: Скорпион, Саб-Зиро, Лю Кан, Кун Лао и Милина. Других подробностей о ростере нет, однако NetherRealm обещает, что игроков ждут новые механики, игровые режимы и фаталити. Одним из главных новшеств Mortal Kombat 1 станет т.н. система Kameo: игроки смогут выбрать себе напарника, который будет помогать в боях.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Подарком за предварительный заказ игры станет Шан Цзун. Кроме того, разработчики анонсировали коллекционное издание, в которое войдет копия игры, стилбук, три эксклюзивных открытки и 16,5-дюймовая статуя Лю Кана.