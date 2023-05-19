Для Mortal Kombat 1 показали коллекционное издание с фигуркой Лю Кана
Авторы представленной Mortal Kombat 1 показали состав коллекционного издания файтинга. Помимо различных игровых фишек, его обладатели получат и кое-что интереснее.
В состав коллекционки входит 42-сантиментровая статуэтка Лю Кана от компании COARSE, эксклюзивный стилбук и многое другое.
Состав коллекционного издания Mortal Kombat 1
- Фигурка Лю Кана (42 сантиметра)
- Копия игры
- Доступ к Шанг-Цунгу
- Код, чтобы получить скин Лю Кана, вдохновлённый фигуркой COARSE
- Код для загрузки Kombat Pack, который содержит скин Жан-Клода Ван Дамма для Джонни Кейджа, шесть персонажей и пять камео-бойцов
- Три принта с дизайном компании COARSE
- Стилбук
Netherrealm
А ещё обладатели коллекционного издания получат ранний доступ к проекту с 14 сентября 2023 года.
Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.