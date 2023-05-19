Для Mortal Kombat 1 показали коллекционное издание с фигуркой Лю Кана

Авторы представленной Mortal Kombat 1 показали состав коллекционного издания файтинга. Помимо различных игровых фишек, его обладатели получат и кое-что интереснее.

В состав коллекционки входит 42-сантиментровая статуэтка Лю Кана от компании COARSE, эксклюзивный стилбук и многое другое.

Состав коллекционного издания Mortal Kombat 1

А ещё обладатели коллекционного издания получат ранний доступ к проекту с 14 сентября 2023 года.