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В Китае одобрили сделку Miscrosoft и Activision Blizzard

Государственное управление по регулированию рынка Китая (SAMR) одобрило покупку разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft. Об этом со ссылкой на источники Dealreporter сообщает издание Seeking Alpha.

В Китае одобрили сделку Miscrosoft и Activision Blizzard
© Lenta.ru

Китайский антимонопольный орган одобрил сделку, сумма которой составит почти 69 миллиардов долларов, в её текущем виде, без каких-либо уступок. Ранее компаниям удалось получить разрешение на покупку от Европейской комиссии (ЕК), которая потребовала не допустить снижения конкуренции на зарождающемся рынке облачных игр.

Microsoft объявила о планах купить студию Activision Blizzard в январе 2022-го. Чтобы сделка состоялась, она должна быть одобрена регулирующими органами Великобритании, США и Европейского союза. Изначально ее планировали провести летом того же года.

В конце 2022 года Федеральная торговая комиссия (FTC) США призвала заморозить сделку. Антимонопольный орган предупредил, что из-за слияния цены на видеоигры вырастут, а их качество на всех платформах, кроме принадлежащей Microsoft Xbox, может ухудшиться.

В апреле 2023 года покупку Activision Blizzard заблокировали в Великобритании. Местное Управление по конкуренции и рынкам объяснило это опасениями, что покупка «укрепит преимущество Microsoft на рынке, предоставив ей контроль над важным игровым контентом, таким как Call of Duty, Overwatch и World of Warcraft».

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