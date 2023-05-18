$80.04-0.7386.50-1.08

Создатель Doom Джон Кармак выступит на конференции против пропаганды

Знаменитый Джон Кармак, один из создателей легендарных Doom и Quake, а также экс-сотрудник Oculus, собирается посетить специальное мероприятие под названием BasedCon.

Создатель Doom Джон Кармак выступит на конференции против пропаганды
© Ferra.ru

BasedCon – это необычная выставка, которая называет себя «токсичной и гордой». Это место встречи для людей, которые устали от навязывания общественных ценностей и хотят обсудить свою точку зрения.

В этом году, к удивлению многих, в числе выступающих окажется сам Джон Кармак.

Изначально Кармак планировал посетить выставку как зритель, но организаторы убедили его выступить с докладом. Он рассказал, что был на BasedCon в прошлом году и ему очень понравилось.

По словам разработчика, это было веселое мероприятие, напомнившее ему о старых временах других выставок.

Стоит отметить, что Кармак известен своими либертарианскими взглядами. Он даже выступал в защиту миллиардеров, которые сами заработали своё состояние. На BasedCon он выступит с 8 по 10 сентября.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий