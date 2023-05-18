Создатель Doom Джон Кармак выступит на конференции против пропаганды

Знаменитый Джон Кармак, один из создателей легендарных Doom и Quake, а также экс-сотрудник Oculus, собирается посетить специальное мероприятие под названием BasedCon.

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BasedCon – это необычная выставка, которая называет себя «токсичной и гордой». Это место встречи для людей, которые устали от навязывания общественных ценностей и хотят обсудить свою точку зрения.

В этом году, к удивлению многих, в числе выступающих окажется сам Джон Кармак.

Изначально Кармак планировал посетить выставку как зритель, но организаторы убедили его выступить с докладом. Он рассказал, что был на BasedCon в прошлом году и ему очень понравилось.

По словам разработчика, это было веселое мероприятие, напомнившее ему о старых временах других выставок.