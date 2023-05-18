Новая Mortal Kombat анонсирована: трейлер, дата выхода, детали

WB Games и Netherrealm анонсировали Mortal Kombat 1 — новый перезапуск файтинга. Игра выйдет уже 19 сентября, но покупатели премиального издания смогут начать игру на 5 дней раньше, 14 сентября.

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Подтверждённые персонажи: Скорпион, Лю Канг, Саб-Зиро, Рейден, Кун Лао, Китана, Милена, Шанг Цунг и Джонни Кейдж. Остальных представят ближе к выходу. Также обещают игру в оффлайне и добавление кроссплея и кросспрогресса, но это случится уже после запуска игры.

Сюжетно игра одновременно перезапускает вселенную и продолжает Mortal Kombat 11, где в финале сюжетного дополнения Aftermath Лю Канг перезапускает мир. Новый мир — тот что создали в MK11.