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Энтузиаст превратил калькулятор в игровую консоль

Блогер с YouTube-канала Taki Udon смог взломать инженерный калькулятор GHLBD и превратить его в консоль для игр. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Энтузиаст превратил калькулятор в игровую консоль
© Скриншот

Главной особенностью калькулятора является сенсорный экран, материнская плата с 32-битным четырехъядерным чипом Allwinner A50, а также наличие 1 Гб оперативной памяти. Кроме того, он работает на базе операционной системы Android 9 и стоит порядка $10.

Инженер смог переделать калькулятор таким образом, чтобы он мог эмулировать старые консоли PSP и Nintendo 64. Ему удалось запустить такие игры, как RoboCop, Pokemon, Dragon Ball, Metroid и другие. Все они работают плавно и «без тормозов», однако управлять ими можно только при помощи сенсорного экрана, либо Bluetooth-геймпада — после перепрошивки физические кнопки калькулятора перестали работать.

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