К шутеру Ashfall выпустили большой трейлер

Компания NetEase Games представила обзорный трейлер своего грядущего сетевого ролевого шутера Ashfall, над которым она работает с Legendary Star Studio.

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Действие Ashfall разворачивается в постапокалиптическом мире, где остатки человечества сражаются друг с другом за тающие на глазах припасы. Ходит слух, что разрушенную землю может исцелить некое «Ядро мироздания». Его и предстоит отыскать игрокам, которые должны покинуть безопасное убежище и отправиться навстречу самым разным опасностям.

Игроков ждёт путешествие по бесплодным пустыням, заброшенным городам, поселениям выживших и другим впечатляющим местам. Каждая область, по словам разработчиков, отражает определённую тему и «особую культурную атмосферу». Кроме того, Ashfall порадует динамической системой погоды и множеством игровых функций, среди которых настройка персонажа.

Свежий трейлер Ashfall предлагает взглянуть на внутриигровой мир и его обитателей, а также на игровой процесс. Боевая система уделяет основное внимание использованию укрытий и командной тактике. При этом в Ashfall можно будет играть не только в многопользовательском режиме, но и в одиночном.

Напомним, что за игровой саундтрек Ashfall отвечают легендарные Инон Цур (Fallout 3, Dragon Age: Origins, Syberia II) и Ханс Циммер (Call of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2, «Пираты Карибского моря», «Интерстеллар»).