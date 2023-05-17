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Ubisoft проводит эксперименты с ИИ по разным направлениям разработки

В свежем отчёте Ubisoft рассказала не только о выручке и новинках, но и упомянула про работу с ИИ-технологиями, которые могут помочь в производстве.

Ubisoft проводит эксперименты с ИИ по разным направлениям разработки
© Игромания.ру

Студия якобы находится в уникальной позиции для изучения подобного направления, поскольку у неё есть большая экспертиза в области технологий и широкое портфолио игр. Сейчас экспериментами по данным вопросам (машинное обучение, нейросети и тд.) в компании занимаются «разработчики на всех уровнях».

Глава Ubisoft Ив Гиймо даже предположил, что со временем ИИ научится самостоятельно создавать моды просто на основе предпочтений и инструкций игроков. Разнообразные технологии подобного рода можно использовать не только для создания ассетов и тому подобного, но и других элементов игр.

При этом аудитория далеко не всегда положительно реагирует на подобные начинания, опасаясь, что внедрение ИИ приведёт к потере позиций многих сотрудников индустрии. Недавно, к примеру, авторы ремейка System Shock подверглись критике за использование Midjourney для промо-материала.

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