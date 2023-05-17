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Ubisoft рассказала о падении выручки, грядущих релизах и успехах Assassinʼs Creed

Ubisoft представила свежий финансовый отчёт за 2023 финансовый год, завершившийся 31 марта. Отметим, что после его публикации акции издательства упали более чем на 4%. Главное из отчёта:
  • общая выручка за 2023 финансовый год — 1,739 млрд евро, что на 18% меньше, чем в прошлом году;
  • 58% выручки пришлось на продажи игр из старого каталога, что на 30% меньше, чем в прошлом году;
  • цифровые продажи — 1,485 млрд евро;
  • Assassinʼs Creed наблюдает рекордное количество игроков, которые опробовали все части серии;
  • Assassin’s Creed: Valhalla оказалась на 82% успешнее Assassin’s Creed: Origins и на 61% успешнее Assassin’s Creed Odyssey;
  • штат сотрудников, работающих над играми Assassinʼs Creed, хотят увеличить с 2 тыс до 2800 человек;
  • выручка от Tom Clancy’s The Division 2 увеличилась на 36% по сравнению с прошлым годом;
  • глава компании Ив Гиймо «доволен прогрессом» пиратского экшена Skull and Bones (прим. то же самое он говорил и до очередного переноса игры);
  • Ubisoft планирует сократить расходы, в том числе и через увольнения (издательство потеряло около тысячи человек);
  • Гиймо ожидает «устойчивый рост прибыли» в следующем году.
Ubisoft рассказала о падении выручки и грядущих релизах
© Игромания.ру
До начала апреля 2024 года Ubisoft планирует выпустить:
  1. Assassin's Creed Mirage — кстати, один из датамайнеров заявил, что релиз игры может состояться 12 октября;
  2. Avatar: Frontiers of Pandora;
  3. мобильную Rainbow Six;
  4. The Division Resurgence;
  5. Skull and Bones;
  6. The Crew Motorfest;
  7. XDefiant;
  8. крупную неанонсированную игру.
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