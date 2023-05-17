Ubisoft рассказала о падении выручки и грядущих релизах

Ubisoft рассказала о падении выручки, грядущих релизах и успехах Assassinʼs Creed
Ubisoft представила свежий финансовый отчёт за 2023 финансовый год, завершившийся 31 марта. Отметим, что после его публикации акции издательства упали более чем на 4%. Главное из отчёта:
- общая выручка за 2023 финансовый год — 1,739 млрд евро, что на 18% меньше, чем в прошлом году;
- 58% выручки пришлось на продажи игр из старого каталога, что на 30% меньше, чем в прошлом году;
- цифровые продажи — 1,485 млрд евро;
- Assassinʼs Creed наблюдает рекордное количество игроков, которые опробовали все части серии;
- Assassin’s Creed: Valhalla оказалась на 82% успешнее Assassin’s Creed: Origins и на 61% успешнее Assassin’s Creed Odyssey;
- штат сотрудников, работающих над играми Assassinʼs Creed, хотят увеличить с 2 тыс до 2800 человек;
- выручка от Tom Clancy’s The Division 2 увеличилась на 36% по сравнению с прошлым годом;
- глава компании Ив Гиймо «доволен прогрессом» пиратского экшена Skull and Bones (прим. то же самое он говорил и до очередного переноса игры);
- Ubisoft планирует сократить расходы, в том числе и через увольнения (издательство потеряло около тысячи человек);
- Гиймо ожидает «устойчивый рост прибыли» в следующем году.
До начала апреля 2024 года Ubisoft планирует выпустить:
- Assassin's Creed Mirage — кстати, один из датамайнеров заявил, что релиз игры может состояться 12 октября;
- Avatar: Frontiers of Pandora;
- мобильную Rainbow Six;
- The Division Resurgence;
- Skull and Bones;
- The Crew Motorfest;
- XDefiant;
- крупную неанонсированную игру.