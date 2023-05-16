Создатели Diablo 4 пообещали «починить» некроманта

Открытый тест нагрузки серверов Diablo 4, который проходил с 12 по 14 мая, вызвал массу нареканий у игроков. Разработчики успели поправить классовый баланс после основного открытого тестирования, и в некоторых аспектах немного перестарались.

Как заявил Род Фергюссон, генеральный директор Diablo в Blizzard, исправление поведения скелетов некроманта уже готовится. Как мы помним, после апрельского патча они стали чрезмерно слабыми и беззащитными. На высоких уровнях у игрока есть возможности их усилить, но в процессе прокачки основное умение некроманта оказывается бесполезным.

Фергюссон сообщил, что разработчики знают о проблеме с низкой частотой выпадения легендарных предметов из гоблинов. К моменту релиза они готовят специальный патч. Он также заверил, что игра не будет pay to win: он сам играл друидом и счёл его отличным классом. Просто надо учитывать, что в бета-версии нет ряда возможностей развития героя.