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Создатели Diablo 4 пообещали «починить» некроманта

Открытый тест нагрузки серверов Diablo 4, который проходил с 12 по 14 мая, вызвал массу нареканий у игроков. Разработчики успели поправить классовый баланс после основного открытого тестирования, и в некоторых аспектах немного перестарались.

Создатели Diablo 4 пообещали «починить» некроманта
© Игромания.ру

Как заявил Род Фергюссон, генеральный директор Diablo в Blizzard, исправление поведения скелетов некроманта уже готовится. Как мы помним, после апрельского патча они стали чрезмерно слабыми и беззащитными. На высоких уровнях у игрока есть возможности их усилить, но в процессе прокачки основное умение некроманта оказывается бесполезным.

Фергюссон сообщил, что разработчики знают о проблеме с низкой частотой выпадения легендарных предметов из гоблинов. К моменту релиза они готовят специальный патч. Он также заверил, что игра не будет pay to win: он сам играл друидом и счёл его отличным классом. Просто надо учитывать, что в бета-версии нет ряда возможностей развития героя.

А напоследок Фергюссон намекнул на нечто эпохальное: он заявил, что завтра компания выпустит отличное видео, которое придётся по душе всем поклонникам мифологии. Впрочем, Blizzard уже выпустила видео, посвящённое работе над сюжетом, и отметила, что до релиза больше трейлеров не будет. Возможно, директор Diablo напутал с датами.

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