Игры как Zelda, но на ПК: 5 неожиданных вариантов

The Legend of Zelda — одна из самых важных франшиз в истории видеоигр, однако будучи эксклюзивом Nintendo она никогда не выходила на ПК. Тем не менее, это не помешало «Зельде» вдохновить бесчисленное множество других игр, которые тоже стоят внимания. Портал rockpapershotgun.com рассказал о лучших Zelda-like проектах на ПК.

Tunic

Нельзя заводить беседу об играх, вдохновленных The Legend of Zelda, не упомянув Tunic: одну из главных инди-премьер 2022 года. Проект соло-разработчика Эндрю Шолдиса отдает глубокую дань уважения «Зельде», смешивая классические механики серии и более новые веяния, вроде менеджмента выносливости и боевой системы в духе Dark Souls. Однако Tunic умело подражает не только игровому процессу The Legend of Zelda: она воссоздает сами ощущения от старых консольных игр из той эпохи, когда к каждому картриджу прилагался буклетик с инструкцией.

Okami HD

До появления Breath of the Wild единственной трехмерной наследницей традиций серии была Okami HD — переиздание культового приключения Clover Studio о богине-волчице Аматерасу. Игроку предстоит путешествовать по древней Японии, чтобы выручить страну из лап злых демонов, попутно участвуя во многих легендах национального фольклора. Okami HD полна запоминающихся ситуаций, интересных локаций, механик и персонажей — не зря оригинальная игра считается бессмертной классикой.

Lenna’s Inception

Сейчас коллектив Bytten Studio больше известен по недавней Cassette Beasts, однако дебютным проектом студии была Lenna’s Inception: двухмерное приключение в стиле ранних The Legend of Zelda… Правда, с оттенком мета-хоррора в духе творчества Дэниела Муллинса (Pony Island, The Hex, Inscription). Главная героиня Lenna’s Inception не спасительница мира — она NPC, которая должна была проинструктировать героя-спасителя, но тот быстро погиб без должного обучения. Если такая завязка уже звучит интересно, то ничего себе не спойлерите и лучше просто поиграйте сами.

Tchia

Tchia — пожалуй, не первая игра, которая приходит на ум для сравнения с The Legend of Zelda, но по настроению она очень близка классике Nintendo. Это яркая, солнечная, жизнеутверждающая история для тех, кто обожает изучение открытого мира и поиски занятных секретов. В Tchia практически нет сражений — она делает акцент именно на исследовании причудливого острова, заплывам по морю и смешным моментам, которые возникают из-за центральной механики. Главная героиня игры способна вселяться в животных — от дельфинов до попугаев.

Elden Ring

Да, Elden Ring далека от The Legend of Zelda в плане механик и сложности, однако их роднит огромный фэнтезийный мир, полный открытий. Подземелий, монстров, могущественных артефактов, дружелюбных персонажей и целых сюжетных веток. Elden Ring переосмыслила многие механики Dark Souls точно так же, как это сделала Breath of the Wild для своей франшизы: она одновременно и продвинула серию вперед, и не забыла о традициях.