Elden Ring выиграла литературную премию за лучший игровой текст

В ходе церемонии, организованной Американской ассоциацией писателей-фантастов (SWFA), были выявлены победители 58-й премии «Небьюла». Помимо литературы, определились лучшие текстовые работы для игры и фильма.

Среди фильмов лучшей постановкой в этом году может похвастаться «Всё, везде и сразу», а вот Elden Ring получила звание «лучший игровой текст». Были и другие номинации, которые относятся к миру литературы: