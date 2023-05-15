$79.10+1.9086.09+1.84

Elden Ring выиграла литературную премию за лучший игровой текст

В ходе церемонии, организованной Американской ассоциацией писателей-фантастов (SWFA), были выявлены победители 58-й премии «Небьюла». Помимо литературы, определились лучшие текстовые работы для игры и фильма.

Elden Ring выиграла литературную премию за лучший игровой текст
© Игромания.ру

Среди фильмов лучшей постановкой в этом году может похвастаться «Всё, везде и сразу», а вот Elden Ring получила звание «лучший игровой текст». Были и другие номинации, которые относятся к миру литературы:

  • Лучший роман — Babel (Ребекка Куанг);
  • Лучшая повесть — Even Though I Knew the End (Челси Полк);
  • Лучший рассказ — If You Find Yourself Speaking to God, Address God with the Informal You (Джон Чу);
  • Лучший короткий рассказ — Rabbit Test (Саманта Милз);
  • Премия имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику — Ruby Finley vs. the Interstellar Invasion (К. Темпест Брэдфорд).

Напомним, что Elden Ring продалась тиражом свыше 20,5 млн копий. Можно ожидать, что пользовательская база игры увеличится после выхода дополнения Shadow of the Erdtree.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий