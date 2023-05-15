Elden Ring выиграла литературную премию за лучший игровой текст
В ходе церемонии, организованной Американской ассоциацией писателей-фантастов (SWFA), были выявлены победители 58-й премии «Небьюла». Помимо литературы, определились лучшие текстовые работы для игры и фильма.
Среди фильмов лучшей постановкой в этом году может похвастаться «Всё, везде и сразу», а вот Elden Ring получила звание «лучший игровой текст». Были и другие номинации, которые относятся к миру литературы:
- Лучший роман — Babel (Ребекка Куанг);
- Лучшая повесть — Even Though I Knew the End (Челси Полк);
- Лучший рассказ — If You Find Yourself Speaking to God, Address God with the Informal You (Джон Чу);
- Лучший короткий рассказ — Rabbit Test (Саманта Милз);
- Премия имени Андре Нортон за детскую и подростковую фантастику — Ruby Finley vs. the Interstellar Invasion (К. Темпест Брэдфорд).
Напомним, что Elden Ring продалась тиражом свыше 20,5 млн копий. Можно ожидать, что пользовательская база игры увеличится после выхода дополнения Shadow of the Erdtree.