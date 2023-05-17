Лучшие сиды Minecraft на патче 1.19

Minecraft всегда обладала способностью генерировать невероятные миры, но последние несколько лет обновлений сделали генератор миров еще лучше. Портал rockpapershotgun.com поделился отличными сидами для патча 1.19.

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Огромное мангровое болото

Видео дня

Сид: 4025804172371830787

Болота многие годы считались одними из самых скучных биомов в Minecraft, однако релиз обновления Wild Update наконец освежил за счет новенького суб-биома — мангровых болот. На этом сиде вы начнете игру на берегу гигантского мангрового болота, полного деревьев, кувшинок, водоемов и милых лягушек.

RockPaperShotgun

Темные глубины и древние города

Сид: -2909343002793827664

Еще одна важная фишка обновления 1.19 — биом темные глубины, где можно найти массивные древние города. На этом сиде вы начнете игру прямо на краю большого региона темных глубин, куда можно легко попасть через лес на поверхности.

RockPaperShotgun

Горный хребет и темные глубины

Сид: 7644964991330705060

Другой вариант для быстрого старта в темных глубинах: великолепный горный хребет, окруженный лесной чаще. Прокопайтесь достаточно глубоко — и найдете колоссальный биом, где встретятся сразу несколько древних городов.

RockPaperShotgun

Древний город

Сид: -4651105460712845864

Если вы хотите получить доступ к древнему городу как можно быстрее, попробуйте этот сид. Найдите неподалеку от стартовой точки деревню, после чего спуститесь в низину: скоро вы найдете границу темных глубин и древний город, полный сундуков, шахт и рек лавы.

RockPaperShotgun

Гигантская пустыня

Сид: -8631174543717435159

Хороший мир для тех, кто хочет бросить себе вызов. В прибрежной пустыне тяжело найти древесину, без которой невозможно создать первые деревянные инструменты. К счастью, вдалеке виднеется пустынная деревня — но хватит ли вам ресурсов, чтобы выжить?

RockPaperShotgun

Полая гора

Сид: 8486672581758651406

Поразительно красивый сид, на который стоит хотя бы взглянуть. Вы появитесь в крытом лесу недалеко от горы: подойдите к ней — сбоку есть расщелина, которая ведет вглубь. Внутри вы найдете роскошные пещеры, сталактиты, заброшенные шахты и множество других интересных мест.

RockPaperShotgun

Снежные хребты

Сид: -7649949940957896961

Поклонникам горных пейзажей рекомендуется. От стартовой точки идите вдоль полосы снега — рано или поздно вы набредете на череду горных пиков, которые постепенно становятся все выше и выше. А справа от спауна можно найти огромную систему пещер, которая спускается прямо до основания мира.

RockPaperShotgun

Легкие алмазы

Сид: -4361528937055201680

На этом сиде вы начинаете на границу между долиной и саванной, на одном из множества живописных холмов, добавленных в патче 1.18. Обратите внимание на трещины в земле: каждая из них ведет в пещеры глубоко под уровнем моря, и там можно найти много ценных ресурсов — в том числе алмазы.

RockPaperShotgun

Огромная пещера

Сид: 7445395903252703439

Этот сид предлагает необычное испытание: вам предстоит подняться на поверхность со дня гигантской пещеры, находящейся ниже уровня моря. Только самый умелый скалолаз сможет выбраться наверх и собрать древесину в заснеженных равнинах.

RockPaperShotgun

Деревня на холме в саванне

Сид: -698247204184653391

На этом сиде группа деревенских жителей построила хижины прямо на склоне крупного холма в саванне, откуда открывается прекрасный вид. Кроме того, неподалеку от деревни стоит монструозная гора, нависающая над всей деревней. Так что у вас будет целых два места для потенциальной базы.