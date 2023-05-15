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Скончался актёр, подаривший голос главному персонажу игр Crash Bandicoot

Фанаты серии Crash Bandicoot объявили траур после гибели 60-летнего актёра Брендана О'Брайена — он озвучивал главного героя Крэша в первых играх серии.

Скончался актёр, подаривший голос главному персонажу игр Crash Bandicoot
© Чемпионат.com

Брендан подарил свой голос мутанту-грызуну в восьми играх серии, выходивших с 1996 по 2004 год, включая оригинальную трилогию и Crash Bash от Eurocom для PS1, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex для PlayStation 2 и три спин-оффа для приставки Game Boy Advance.

Актёр погиб ещё в марте, однако общественности об этом стало известно лишь сейчас. После работы над Crash Bandicoot он брал большой перерыв от озвучки и вернулся в сферу только несколько лет назад.

По некоторым данным, актёр вёл переговоры об участии в озвучке предстоящей игры ANTONBLAST, однако они не были завершены.

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