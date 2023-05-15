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Фанат The Elder Scrolls 5 Skyrim восстановил кровавые способности вампиров

Любители The Elder Scrolls 5: Skyrim продолжают посвящать ролевому приключению своё творчество. Недавно энтузиаст показал Райана Гослинга в мире игры, а теперь другой фанат выпустил модификацию, которая меняет вампиров и восстанавливает вырезанный контент.

Фанат Skyrim восстановил кровавые способности вампиров
© Игромания.ру

Автор Bloodhunt - Cut Vampire Content Restoration решил сохранить дух оригинальной игры, поэтому крупных нововведений не появилось. Главными новинками стали неиспользуемые способности вампиров, найденные в файлах аддона Dawnguard. Например, Vampiric Strength увеличивает урон без оружия, а Dread Cloak раз в день наделяет носителя аурой, способной наносить урон.

Многие вампирские способности подверглись отрицательным изменениям в Dawnguard. Модификация убирает некоторые из ухудшений, а также меняет время, при котором вампир ощущает слабость из-за солнечного света. В оригинале это был промежуток с 5 утра до 7 вечера, но с модом вампир испытывает неудобства с 6 утра до 8 вечера.

Также вампиры получили возможность носить одежду, основанную на нарядах обычных персонажей. Изначально вампиры могли облачаться лишь в специальные одеяния и доспехи. Установить модификацию можно на версию Skyrim Special Edition.

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