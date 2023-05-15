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Для Vampire: The Masquerade – Bloodlines планировали несколько сиквелов

Легендарный геймдизайнер и один из создателей Fallout Тим Кейн продолжает делиться любопытными подробностями культовой Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Ранее нам стало известно, что для игры готовили мультиплеер, ориентируясь на Counter-Strike. Теперь же Кейн рассказал о сиквелах, которые планировались ещё до релиза Bloodlines, но, к сожалению, так и не увидели свет.

Для Vampire: The Masquerade – Bloodlines планировали несколько сиквелов
© Игромания.ру

По словам разработчика, он обнаружил два очень схожих документа, в которых описывались возможные продолжения основной игры, а также один потенциальный триквел.

Сиквел из первого документа, получивший подзаголовок Exodus, являлся прямым продолжением Vampire: The Masquerade – Bloodlines. В нём игроку предстояло покинуть Лос-Анджелес, но он был не единственным беглецом, так как другие вампиры в это же время пытались спастись от грядущей апокалиптической Геенны. События первого сиквела должны были разворачиваться в городе Барстоу.

В этом же документе упоминается триквел с подзаголовком Final Nights. В нём игрок оказывался в Лас-Вегасе, а Геенна только собиралась произойти.

Что касается второго документа, то в нём упоминался сиквел с подзаголовком Bloodhunt. Его события также должны были разворачиваться в Барстоу, когда игрок только собирался отправиться в Лас-Вегас (опять же, документы очень похожи). Кроме того, в нём упоминается столкновение с обозлившимися на игрока кланами на стоянке грузовиков неподалёку от Барстоу — судя по всему, документ содержал только первый акт игры.

Напомним, что в настоящее время в разработке находится Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, которым занимается Paradox Interactive и неизвестная студия-разработчик. У игры до сих пор нет даже примерной даты выхода.

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