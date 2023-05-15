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The Legend of Zelda Tears of the Kingdom возглавила свежий чарт розницы Британии

Команда GamesIndustry поделилась свежим игровым чартом розницы Великобритании. На первом месте оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — она же, напомним, показала лучший старт в местной рознице в этом году, восьмой результат среди игр серии за всё время и четвёртый результат в списке самых коммерчески успешных игр серии.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom возглавила чарт розницы Британии
© Игромания.ру

Популярность Tears of the Kingdom положительно повлияла на The Legend of Zelda: Breath of the Wild — игра поднялась с 19 строчки на восьмую.

Hogwarts Legacy, прошлый лидер чарта, опустилась с первой позиции на вторую — падение её продаж составило 68%. Star Wars Jedi: Fallen Order также сдвинулась на строчку ниже — её продажи упали на 50%. Недавняя новинка Dead Island 2, чьи продажи упали на 51%, оказалась на шестом месте.

Рост продаж наблюдался у FIFA 23, на 43%, благодаря чему игра заняла в чарте розницы четвёртое место. А вот продажи Mario Kart 8: Deluxe остались без изменений, однако игра опустилась на пятую строчку.

Кроме Tears of the Kingdom в чарт попала ещё одна новинка, симулятор мотогонок TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 — ей досталось 31 место.

Чарт с 7 по 13 мая

(в скобках указано место на прошлой неделе)

  1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (новинка);
  2. Hogwarts Legacy (1);
  3. Star Wars Jedi: Survivor (2);
  4. FIFA 23 (5);
  5. Mario Kart 8: Deluxe (4);
  6. Dead Island 2 (3);
  7. Super Mario Odyssey (6);
  8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (19);
  9. Animal Crossing: New Horizons (11);
  10. Minecraft Legends (8).
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