The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom возглавила чарт розницы Британии

Команда GamesIndustry поделилась свежим игровым чартом розницы Великобритании. На первом месте оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — она же, напомним, показала лучший старт в местной рознице в этом году, восьмой результат среди игр серии за всё время и четвёртый результат в списке самых коммерчески успешных игр серии.

Популярность Tears of the Kingdom положительно повлияла на The Legend of Zelda: Breath of the Wild — игра поднялась с 19 строчки на восьмую.

Hogwarts Legacy, прошлый лидер чарта, опустилась с первой позиции на вторую — падение её продаж составило 68%. Star Wars Jedi: Fallen Order также сдвинулась на строчку ниже — её продажи упали на 50%. Недавняя новинка Dead Island 2, чьи продажи упали на 51%, оказалась на шестом месте.

Рост продаж наблюдался у FIFA 23, на 43%, благодаря чему игра заняла в чарте розницы четвёртое место. А вот продажи Mario Kart 8: Deluxe остались без изменений, однако игра опустилась на пятую строчку.

Кроме Tears of the Kingdom в чарт попала ещё одна новинка, симулятор мотогонок TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 — ей досталось 31 место.

Чарт с 7 по 13 мая

(в скобках указано место на прошлой неделе)