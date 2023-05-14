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Криштиану Роналду вошёл в список лучших футболистов сезона в FIFA 23

14 мая в FIFA 23 Ultimate Team добавили лучших игроков чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В список «Команды сезона» попали восемь футболистов, включая нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Роналду вошел в список лучших футболистов сезона в FIFA 23
© ELECTRONIC ARTS

Спортсмен получил карточку с общим рейтингом 96 с наивысшим показателем удара в 98 пунктов. Также разработчики улучшили скорость, передачи, дриблинг и физическую подготовку игрока.

Помимо него в «Команду сезона» из чемпионата Саудовской Аравии попали Андерсон Талиска, Ромариньо, Одион Игало, Ахмед Хегази, Марсело Гроэ, Мохамед Фузаир и Хассан Томбакти.

ELECTRONIC ARTS

Усиленные карточки футболистов из чемпионата Саудовской Аравии в FIFA 23 Ultimate Team можно получить из наборов до 21 мая или приобрести на виртуальном трансферном рынке.

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