Про геймдизайнера Кодзиму сняли документальный фильм

Знаменитый геймдизайнер Хидео Кодзима, создавший культовую серию Metal Gear и Death Stranding, стал главной звездой документального фильма под названием «Соединяя миры» (Connecting Worlds).

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Документалку покажут на фестивале Tribeca в следующем месяце, 17 июня, после чего Кодзима примет участие в расширенной сессии вопросов и ответов. Продолжительность фильма составила полтора часа, а его режиссёром выступил документалист Глен Милнер.

Согласно информации с сайта фестиваля, «Соединяя миры» представляет собой «путешествие в творческий мир самого культового игрового дизайнера в мире». Зрители смогут ближе познакомиться с творчеством Хидео Кодзимы и его независимой студией Kojima Productions. В создании документального фильма приняли участие Гильермо дель Торо, Джордж Миллер, Николас Виндинг Рефн, Норман Ридус, Граймс, Woodkid и Chvrches.