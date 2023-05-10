Глава Electronic Arts: нейросети пойдут игровой индустрии только на пользу

На фоне недавней новой волны интереса к искусственному интеллекту ряд игровых компаний в последнее время обращают внимание на то, что это значит для них и их бизнеса. Например, генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон и главный операционный директор корпорации Лаура Миле заявили, что ИИ сильно поможет в разработке новых игр, при этом увольнять сотрудников компания не будет.

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По словам Уилсона, игровая индустрия, вероятно, станет «одним из самых больших бенефициаров ИИ». Он заявил, что ИИ станет отличным «дополнением» для команд разработчиков EA, а также позволит игрокам делать свой контент в играх корпорации.

Если вспомнить все революции, начиная с сельскохозяйственной и заканчивая промышленной революцией и далее, то в ближайшей перспективе происходило вытеснение рабочей силы, а затем значительное увеличение возможностей для трудоустройства в долгосрочной перспективе. Мы надеемся, что ИИ представляет собой такую же возможность.