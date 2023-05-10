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EA нет дела до сделки Microsoft и Activision Blizzard

Глава Electronic Arts Эндрю Уилсон прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard, которая уже давно является горячей темой для обсуждения в индустрии.

EA нет дела до сделки Microsoft и Activision Blizzard
© Игромания.ру

Как оказалось, для EA, которая является «крупнейшим партнёром Microsoft», нет значения, произойдёт в итоге слияние или нет. По словам Уилсона, компания стремится возглавить будущее развлечений и конкурировать на рынке, делая это независимо от исхода сделки.

При этом сам Уилсон хотел бы, чтобы EA в будущем «достигла масштаба уровня значимого консолидатора» отрасли. Он считает, что у компании есть такой потенциал, но сейчас она просто продолжает следовать своей «невероятной стратегии» и «оставаться издателем номер один на платформе Microsoft».

Напомним, что в конце прошлого месяца управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Кроме того, Федеральная торговая комиссия США (FTC) пытается помешать слиянию через суд. Сами Microsoft и Activision Blizzard продолжают верить в успех.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня этого года. Она оценивается в 68,7 млрд долларов. Кстати, ранее Microsoft заключила ещё одну сделку на трансляцию своих игр в облачном сервисе.

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