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Большое шоу Sony с играми пройдёт в конце мая или начале июня — VGC

Многие инсайдеры говорят о крупном шоу Sony, которое должно состояться в мае или июне. Теперь информацию подтвердил главный редактор издания VGC Энди Робинсон. По его словам, он тоже слышал о шоу компании.

Большое шоу Sony с играми пройдёт в конце мая или начале июня — VGC
© чемпионат

Как отметил Робинсон, мероприятие намечено на конец мая или начало июня, однако точных сроков журналист не обозначил. Также он подчеркнул, что Konami именно на этом шоу расскажет о своих будущих играх.

Судя по тому, что говорили другие инсайдеры, на шоу Konami покажет ремейк Silent Hill 2, анонсирует ремейк Metal Gear Solid 3 и расскажет о других проектах. Официально об этом неизвестно, однако информация поступила от большого количества инсайдеров.

Журналист Джефф Грабб говорил, что Sony планирует провести шоу в июне.

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