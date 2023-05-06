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Bungie преждевременно объявила победителей «Игр стражей» в Destiny 2

Несколько дней назад стартовали ежегодные «Игр стражей» в онлайновом боевике Destiny 2. В ходе этого соревнования игроки должны доказать, какой из классов самый сильный — Охотник, Титан или Варлок. Однако вскоре после начала события игроки увидели игровое уведомление о том, что больше всего жетонов заработали варлоки, и они становятся победителями Игр.

Bungie преждевременно объявила победителей «Игр стражей» в Destiny 2
© Игромания.ру

Bungie объявила, что это сообщение было отправлено по ошибке. До финала «Игр стражей» остаётся ещё две недели, и класс-победитель официально назовут лишь после 23 мая.

Впрочем, игроки обратили внимание на небольшую деталь: Bungie опровергла, что класс-победитель «объявлен», но не сказала, что он ещё не определён. Многие уверены, что варлоки действительно станут победителями, к тому же это было бы посвящением главному варлоку — Коммандеру Завале, которого сыграл недавно умерший Лэнс Реддик.

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