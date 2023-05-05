Blizzard есть что показать на BlizzCon

12 мая в Diablo IV начнётся очередной открытый тест, но в скором времени фанаты Blizzard могут ждать ещё больше интересных новостей. Директор компании Майк Ибарра рассказал, что в ближайшие две недели стоит ждать больше информации, которая может касаться BlizzCon.

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Blizzard получает множество вопросов от фанатов насчёт мероприятия. Майк поделился, что компания очень взволнована и ей есть что показать и отпраздновать вместе с сообществом.

«Хорошо, хорошо, я вижу все вопросы про BlizzCon. Вы должны узнать больше в ближайшие две недели. Мы взволнованы, и нам есть что показать и отпраздновать вместе с фанатами. Я не могу дождаться».

Майк Ибарра

В комментариях один из игроков пообещал обрадовать команду Blizzard тортами в случае проведения BlizzCon. Майк положительно отреагировал на такое предложение, но не сказал ничего конкретного.