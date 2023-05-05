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На кадрах со съёмок Fallout от Amazon обнаружили гуля

Пользователь Reddit под ником Fprinceofbelclaire опубликовал свежие фотографии с производства сериала-адаптации Fallout от Amazon.

Появились фото со съёмок сериала Fallout
© Игромания.ру

На одном из снимков можно заметить монстра гуля, знакомого фанатам вселенной. При этом некоторые зрители предположили, что перед ними не настоящий актёр, а кукла. Другие отметили, что фото могли сделать ещё на стадии тестов, чтобы примерно оценить качество грима.

На других фотографиях можно увидеть различный реквизит и постер, где команду благодарят за первую неделю производства. Судя по всему, снимки сами по себе не новые, так как ранее появились данные о завершении съёмок всего сезона.

Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети

За разработку сериала отвечают Женеве Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»), Грэхэм Вагнер («Кремниевая долина») и создатели «Мира Дикого Запада». Главную роль исполнит Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка»), а ещё в шоу сыграли: Элла Пернелл, Кайл Маклахлен, Селия Мендес-Джонс и Аарон Мотен.

Точной даты релиза у экранизации пока что нет.

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