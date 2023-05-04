Главный редактор VK Play: некоторые видеоигры могут развить тягу к учебе

Главный редактор VK Play Одинцова: некоторые видеоигры могут развить тягу и мотивацию к учебе
Ряд видеоигр, которые сегодня доступны пользователям, могут повысить мотивацию к учебе и изучению новых сфер, рассказала Life главный редактор VK Play Media Наталья Одинцова.
По ее словам, есть специальный термин "эдьютейнмент" (edutainment), который обозначает подход, объединяющий обучение (англ. education) и развлечение (англ. entertainment).
"Например, космический симулятор Kerbal Space Program может подтолкнуть человека к профессии авиационного инженера. В игре нужно руководить космической программой инопланетян, создавать суда, основываясь на знаниях (или их отсутствии) законов аэродинамики и физики движения тел на орбите. В процессе у игрока может появиться интерес к математике, на базе которой строится вся игра. Другого геймера будет мотивировать желание увидеть реализованные в железе проекты", — сказала Одинцова.
Также в качестве примера эксперт назвала стратегию Crusader Kings 3 и приключенческие боевики Assassin's Creed, которые могут помочь погрузиться в изучение истории. Разобраться в физике позволяют головоломки Portal 2, погрузиться в морфологию волшебной сказки и прочитать труды советского филолога Владимира Проппа - визуальная новелла The Tales of Bayun.
Ранее сообщалось, что российский независимый разработчик и основатель студии Blackbalance Game Владислав Пилюховский анонсировал игру-ужастик Paranormal Records.