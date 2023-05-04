Главный редактор VK Play: некоторые видеоигры могут развить тягу к учебе

"Например, космический симулятор Kerbal Space Program может подтолкнуть человека к профессии авиационного инженера. В игре нужно руководить космической программой инопланетян, создавать суда, основываясь на знаниях (или их отсутствии) законов аэродинамики и физики движения тел на орбите. В процессе у игрока может появиться интерес к математике, на базе которой строится вся игра. Другого геймера будет мотивировать желание увидеть реализованные в железе проекты", — сказала Одинцова.