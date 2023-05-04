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Главный редактор VK Play Одинцова: некоторые видеоигры могут развить тягу и мотивацию к учебе

Ряд видеоигр, которые сегодня доступны пользователям, могут повысить мотивацию к учебе и изучению новых сфер, рассказала Life главный редактор VK Play Media Наталья Одинцова.

Главный редактор VK Play: некоторые видеоигры могут развить тягу к учебе
© Sony

По ее словам, есть специальный термин "эдьютейнмент" (edutainment), который обозначает подход, объединяющий обучение (англ. education) и развлечение (англ. entertainment).

"Например, космический симулятор Kerbal Space Program может подтолкнуть человека к профессии авиационного инженера. В игре нужно руководить космической программой инопланетян, создавать суда, основываясь на знаниях (или их отсутствии) законов аэродинамики и физики движения тел на орбите. В процессе у игрока может появиться интерес к математике, на базе которой строится вся игра. Другого геймера будет мотивировать желание увидеть реализованные в железе проекты", — сказала Одинцова.

Также в качестве примера эксперт назвала стратегию Crusader Kings 3 и приключенческие боевики Assassin's Creed, которые могут помочь погрузиться в изучение истории. Разобраться в физике позволяют головоломки Portal 2, погрузиться в морфологию волшебной сказки и прочитать труды советского филолога Владимира Проппа - визуальная новелла The Tales of Bayun.

Ранее сообщалось, что российский независимый разработчик и основатель студии Blackbalance Game Владислав Пилюховский анонсировал игру-ужастик Paranormal Records.

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