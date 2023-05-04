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Blizzard подробнее расскажет о сезонах и боевом пропуске Diablo 4 уже 10 мая

Компания Blizzard анонсировала следующий стрим с разработчиками Diablo IV — он пройдёт 10 мая в 21:00 МСК. Посмотреть трансляцию можно будет на официальных каналах компании на Twitch и YouTube.

Blizzard подробнее расскажет о Diablo 4 уже на следующей неделе
© Игромания.ру

Грядущий стрим посвятят различным элементам «живого сервиса» Diablo IV вроде будущих сезонов, боевого пропуска и косметических предметов. На трансляции появятся генеральный менеджер серии Род Фергюссон, помощник геймдиректора Джозеф Пьепиора, директор менеджмента производства Киган Кларк и помощник директора по работе с сообществом Адам Флетчер.

Сама Diablo IV выходит 6 июня на PlayStation, Xbox и PC. А 12 мая стартует новый этап открытого бета-тестирования игры. Кстати, некоторые счастливчики раньше времени получили коллекционное издание Diablo IV.

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