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Шутер Starship Troopers Extermination выйдет в ранний доступ на PC в этом месяце

Разработчики из Offworld Industries объявили о том, что Starship Troopers: Extermination, кооперативный шутер во вселенной «Звёздного десанта», выйдет в ранний доступ уже 17 мая.

Стало известно, когда выйдет шутер по «Звёздному десанту»
© Игромания.ру

Игра будет доступна на PC по цене в 25 долларов. Разработчики отмечают, что ценник будет увеличиваться по мере выхода нового контента перед полноценным релизом игры.

Напомним, что в основу Starship Troopers: Extermination легли оригинальный роман «Звёздный десант» Роберта Хайнлайна и одноимённая экранизация режиссёра Пола Верховена. Игрокам предстоит принять участие в Межзвёздной войне между людьми и псевдоарахнидами, которых для простоты называют жуками.

Уже на старте раннего доступа Starship Troopers: Extermination игроки смогут заниматься как активными боями, так и строительством баз, которые будут играть роль безопасного места для возрождения, перегруппировки и перевооружения бойцов.

Авторы Starship Troopers: Extermination обещают поддержку до 16 игроков, три класса (Атаки, Поддержки и Защиты), систему развития с появлением нового оружия, снаряжения и способностей, пять уникальных типов жуков и масштабные сражения на огромной карте с пятью уникальными зонами.

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