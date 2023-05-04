Стало известно, когда выйдет шутер по «Звёздному десанту»

Разработчики из Offworld Industries объявили о том, что Starship Troopers: Extermination, кооперативный шутер во вселенной «Звёздного десанта», выйдет в ранний доступ уже 17 мая.

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Игра будет доступна на PC по цене в 25 долларов. Разработчики отмечают, что ценник будет увеличиваться по мере выхода нового контента перед полноценным релизом игры.

Напомним, что в основу Starship Troopers: Extermination легли оригинальный роман «Звёздный десант» Роберта Хайнлайна и одноимённая экранизация режиссёра Пола Верховена. Игрокам предстоит принять участие в Межзвёздной войне между людьми и псевдоарахнидами, которых для простоты называют жуками.

Уже на старте раннего доступа Starship Troopers: Extermination игроки смогут заниматься как активными боями, так и строительством баз, которые будут играть роль безопасного места для возрождения, перегруппировки и перевооружения бойцов.