Экс-глава Nintendo отреагировал на слив новой «Зельды»

Несколько дней назад главный релиз мая, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, утекла на торренты. Также некоторые геймеры получили к проекту доступ раньше времени, что вызвало определённую реакцию.

Один из игроков опубликовал в «Твиттере» фото, на котором можно увидеть The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Судя по всему, геймер хотел похвастаться, но на его публикацию обратил внимание Реджи Фис-Эме — бывший глава американского подразделения Nintendo. Он отреагировал цитатой из фильма «Заложница» с Лиамом Нисоном.

Я не знаю, что тебе нужно. Но у меня есть много необычных способностей, которые я приобрёл за свою долгую карьеру — они сделали меня кошмаром для таких людей как ты.

В данный момент публикация хвастливого геймера удалена.